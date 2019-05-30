كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير مختطفة أيزيدية ومقتل 7 من داعش في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الداخلية العراقية اليوم الخميس، بتحرير مختطفة أيزيدية من قضبة تنظيم داعش، ومقتل 7 من عناصر التنظيم في عملية أمنية بصحراء محافظة الأنبار.

وقالت مصادر في وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، إن قوات في وكالة الاستخبارات تمكنت من تحرير المختطفة الإيزيدية جوان الياس خرمش، من مواليد 2000 من قضاء سنجار، التي كانت محتجزة في أحد أوكار عناصر داعش بصحراء الأنبار.

وذكرت أن القوات داهمت الوكر وقتلت 7 من داعش وحررت المختطفة، في عملية استندت على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية.