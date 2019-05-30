كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية للتنمية الإدارية" تعقد مؤتمرها الأول لصحة المرأة في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030"، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر المقبل في القاهرة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني - في بيان اليوم الخميس - على أهمية عقد هذا المؤتمر بهدف تمكين المرأة العربية صحياً للنهوض بدورها المحوري في بناء الأسرة وصولاً إلى مجتمع صحي سليم ومعافى، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال إن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار قرار المنظمة تنظيم سلسلة من المؤتمرات تتناول موضوع صحة المرأة العربية باعتبارها ركيزة أساسية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار اهتمام المنظمة بدعم إدارة المنظومة الصحية العربية بصفة عامة، وصحة المرأة العربية بصفة خاصة، وتنسيق جهود المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بتعزيز صحة المرأة.

ويناقش المؤتمر سبعة محاور هي:

المحور الأول: الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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المحور الثاني: دور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة.

المحور الثالث: قضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة - الزواج المبكر).

المحور الرابع: الرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة.

المحور الخامس: مؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة.

المحور السادس: نحو إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية.

المحور السابع: دور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة.