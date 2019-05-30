راموس ينهي كل الشائعات ويحسم مستقبله مع ريال مدريد

بعد أن تناسلت العديد من التقارير والشائعات، التي تقرب سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن النادي، هذا الصيف، عقد هذا الأخير، قبل قليل، ندوة صحفية، أجاب فيها عن كل الأسئلة وحسم فيها مستقبله مع النادي الملكي.

وقال راموس، في الندوة ذاتها إنه” لن يغادر ريال مدريد إلا من الباب الكبير، أي عندما سأتوج بجميع الألقاب معه”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “مادريديستا” أي عاشق كبير للريال، ” أود أن أنهى مشواري الكروي هنا في مدريد، وأرغب في أن أنهى كل الشائعات التي تحوم حول مستقبلي”.

جدير ذكره، أن راموس، الذي يعرف بكونه واحد من أكبر المدافعين في أروبا والعالم، وصاحب الأهداف التاريخية والحاسمة للنادي، يملك عقدا مع نادي العاصمة الإسباني، إلى غاية صيف 2021، مع العلم أن راموس، قدم للريال من إشبيلية، سنة 2005.