القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة (60 عاما)، مساء اليوم الخميس، مصرعها في حادث طرق وقع على شارع رقم (70) بالقرب من مدينة طمرة، فيما أصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة. التفاصيل لاحقًا...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع امرأة وإصابة آخرين في حادث طرق قرب طمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.