"سرايا القدس" تُوثق "أول استهداف لآلية إسرائيلية بطائرة مسيّرة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" (سرايا القدس)، اليوم الخميس، عن توثيق مصور قالت إنه يظهر أول استهداف في تاريخ المقاومة الفلسطينية، لآليات عسكرية إسرائيلية، بواسطة طائرات من دون طيّار (مُسيّرة).

وأوضحت السرايا في فيديو نشرتها على موقعها الإلكتروني، وعممته على صفحاتها الإعلامية، أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين".

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وأوضحت السرايا أن الاستهداف تم "بواسطة طائرة مسيرة، لأول مرة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، خلال معركة ‘حمم البدر‘ (العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة)".

ولفتت الرسايا إلى أن "العدو الصهيوني تكتم على العملية وأخفى خسائره"، متحدية الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالعدو الصهيوني بفعل ضربات المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس خلال معركة حمم البدر.