مستشار الأمن القومي الأميركي: سنرد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن السعودية والإمارات وأميركا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقال بولتون، في جلسة مع صحافيين بالسفارة الأميركية في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأربعاء: «نشعر بقلق بالغ حيال استخدام قاسم سليماني لميليشيات شيعية في العراق لمهاجمتنا».

وتابع: «نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج»، مؤكدًا أن بلاده سترد بقوة على أي تهديد من إيران ووكلائها في المنطقة.

كما أشار إلى أنه «من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على السفن قبالة سواحل الإمارات»، لافتًا إلى أنه تمت مهاجمة السفن الأربع باستخدام «ألغام بحرية من شبه المؤكد أنها من إيران».

وسيلتقي بولتون مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وأيضًا مع نظيره الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة.

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