- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اخماد حادث حريق اندلع باحد حقول الحنطة في منطقة ابو تين على الطريق الرابط بين عنه وعمليات الجزيرة والبادية سابقا غرب عنه".
وأضافت أنه "تمت المباشرة بإخماد النيران التي اندلعت بمحصول الحنطة لمسافة 10 دوانم بعد تطويقها ومحاصرتها من عدة محاور والحيولة دون انتشارها وتوسعها لحقول الحنطة المجاورة".
وأضافت أنه "تمت المباشرة بإخماد النيران التي اندلعت بمحصول الحنطة لمسافة 10 دوانم بعد تطويقها ومحاصرتها من عدة محاور والحيولة دون انتشارها وتوسعها لحقول الحنطة المجاورة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. اخماد حريق في حقل للحنطة غربي الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.