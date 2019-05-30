بالصور.. اخماد حريق في حقل للحنطة غربي الانبار

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اخماد حادث حريق اندلع باحد حقول الحنطة في منطقة ابو تين على الطريق الرابط بين عنه وعمليات الجزيرة والبادية سابقا غرب عنه".

وأضافت أنه "تمت المباشرة بإخماد النيران التي اندلعت بمحصول الحنطة لمسافة 10 دوانم بعد تطويقها ومحاصرتها من عدة محاور والحيولة دون انتشارها وتوسعها لحقول الحنطة المجاورة".

