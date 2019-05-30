وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "باشراف ومتابعة من قبل المدير العام محمد عبد الامير انجزت ملاكانتا الهندسية والفنية وبجهود استثنائية وبعمل متواصل عملية ربط خط الغاز الايراني بمنظومة GRS العراقية في محطة كهرباء شط البصرة الغازية واعادتها الى العمل بأقل من ٢٤ ساعة بعد اختصار الفترة الزمنية المقررة وهي ٧٢ ساعة".



وأضافت الشركة، "يجري العمل حاليا على ربط جميع الوحدات العشرة بطاقة اجمالية ٧٥٠ ميكا واط مع الشبكة الوطنية".

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كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اعمال ربط الغاز الايراني بمنظومة GRS في محطة شط البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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