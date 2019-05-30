رسمياً.. راموس يحسم الجدل ويجدد الوفاء لريال مدريد

وقال راموس في مؤتمر صحفي مخصص للحديث بشأن انتقاله، "أود أن أنهي جميع الشائعات حول مستقبلي، فأنا مدريديستا وسأنهي مسيرتي في ريال مدريد وحين اقرر الرحيل، سارحل من الباب الكبير".

راموس تلقى عرضًا كبيرًا من أحد أندية الدوري الصيني الممتاز براتب سنوي قدره 35 مليون يورو، وطلب بالفعل من إدارة النادي السماح له بالرحيل بالمجان، لكن فلورنتينو بيريز رفض ذلك.



وكان راموس، قد عقد جلسة بالأمس مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، وأكد المدافع بحسب "آس" بأنه يريد البقاء في النادي حتى سن الاعتزال.