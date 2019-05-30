إيران لقادة الخليج: أمريكا لن تحميكم

وأضاف "ما يؤسف أن عددا من دول منطقة الخليج تتعاون لفرض هذا الأمر وكلهم أمل أن أمريكا ستحميهم في مقابل خيانتهم للعالم الإسلامي، وهذا التصور باطل"، مشدداً بالقول "ليس ضروريا أن تبيعوا القدس للصهاينة ليس ضروريا أن تبيعوا الجولان للصهاينة، عودوا إلى المنطقة، وأيدينا مستعدة للشد على أيديكم بشرط أن تكون أهداف فلسطين ومطالب شعوب المنطقة هي مطالبكم، وليس ما يريده نتنياهو".
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