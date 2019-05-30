الفائز بانتخابات رئاسة اسطنبول الملغية يكثف جهوده استعدادا لإعادتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو

قبل أقل من شهر على إعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، يواصل مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو حملته الانتخابية المضنية، وذلك وسط تضاعف المتطوعين والتبرعات الداعمة له.

وكان إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، فاز برئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت نهاية آذار/مارس الماضي، متقدما بفارق ضئيل على رئيس الوزراء السابق مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم.

إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت مطلع أيار/مايو الجاري إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، استجابة لاعتراضات حزب "العدالة والتنمية". وقررت إعادة إجراء الانتخابات في 23 حزيران/يونيو المقبل.

ورغم هذا التطور المخيب للآمال، فإن إمام أوغلو يتبنى برنامجا أكثر كثافة مقارنة بالانتخابات السابقة، حيث يشارك فيما يصل إلى سبع فعاليات في اليوم الواحد في الولاية المنقسمة إلى شقين آسيوي وأوروبي، والتي يصل عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة.

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ووفقا لمتحدثة باسم إمام أوغلو فإن حملة تضامن حزبية قد جمعت 15 مليون ليرة (2ر2 مليون يورو) في شكل تبرعات، معظمها من الناخبين الشباب والمشاهير.

وأضافت المتحدثة أن عدد المتطوعين في حملة إمام أوغلو ارتفع إلى 150 ألف متطوع مقابل 16 ألفا في الانتخابات السابقة، موضحة أن جهودا كبيرة تُبذل لضمان وجود مراقبين على جميع صناديق الاقتراع.

وشددت :"نريد تأمين كل شيء هذه المرة."