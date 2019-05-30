تعيين نائب قائد مقر "خاتم الانبياء" للدفاع الجوي الايراني

تم تعيين العميد قادر رحيم زادة نائبًا لقائد مقر "خاتم الانبياء" للدفاع الجوي الايراني. جاء ذلك باقتراح من قائد مقر "خاتم الانبياء" اللواء ​عبد الرحيم موسوي​ وموافقة ومصادقة القائد العام للقوات المسلحة ال​إيران​ية قائد ​الثورة الاسلامية​ آية الله ​السيد علي الخامنئي​. وكان العميد رحيم زادة قد تولى خلال فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق على إيران بين 1980 و1988 وما بعدها قيادة مجموعات الدفاع الجوي في المناطق الحساسة وقيادة الدفاع الجوي للقوة الجوية للجيش ومساعد قائد الجيش في شؤون المشاريع والتخطيط والميزانية.

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