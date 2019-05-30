مسؤول أميركي: سننشر الجزء السياسي من خطة السلام بالشرق الأوسط في الوقت المناسب

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، إشارته إلى أنّ "​الإدارة الأميركية​ ستكشف عن الجانب السياسي لخطة السلام في ​الشرق الأوسط​، في الوقت المناسب".

ولفت المسؤول إلى أنّ "المؤتمر الاقتصادي لدعم خطة السلام في الشرق الأوسط الّذي ترعاه ​واشنطن​، سيُعقد في موعده في ​البحرين​".

وكان قد أكدّ مستشار ​البيت الأبيض​ ​جاريد كوشنر​، في بداية شهر أيار الحالي، أنّ "خطة السلام للشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جديدة لمعالجة قضايا جوهرية، ولمعالجة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني"، موضحًا "أنّه يعمل على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين، ومن المتوقّع الكشف عن مقترحاته في حزيران بعد انقضاء ​شهر رمضان​".

وبيّن أنّ "ما سنتمكّن من إعداده هو حلّ نعتقد أنّه سيكون نقطة بداية جيّدة للقضايا السياسيّة، ومن ثمّ إطار لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل".

وكان كوشنر قد زار الأردن يوم أمس وإسرائيل اليوم، في إطار جولة يقوم بها لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط.