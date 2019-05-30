رئيس وزراء ماليزيا اقترح خلق عملة موحدة لاستخدامها بالتعاملات التجارية في شرق آسيا

دعا رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، إلى "خلق عملة تجارية موحدة لمنطقة شرق آسيا، تستند إلى ​الذهب​، لتحرير المنطقة من الاعتماد على ​الدولار​ الأميركي في تعاملاتها المالية".

وأوضح في كلمة له خلال منتدى "مستقبل آسيا" في ​طوكيو​، أنّ "العملة المقترحة يمكن استخدامها في التجارة في المنطقة، ولكن يجب ألّا تكون بديلًا عن العملات المحليّة في التعاملات الداخليّة"، لافتًا إلى أنّ "في الشرق الأدنى، إذا أردنا العمل معًا، علينا أن نبدأ بعملة تجارية موحّدة لا تُستخدم محليًّا ولكن يقتصر استخدامها لغرض القيام بالعمليات التجارية".

وبيّن محمد أنّ "في الوقت الحالي، علينا أن نعتمد على الدولار الأميركي، ولكن الدولار ليس مستقرًّا. ولذلك فيجب أن تستند العملة الّتي نقترحها على الذهب لأنّه أكثر استقرارًا"، مشيرًا إلى أنّ "سعر صرف العملة الإقليميّة سيعتمد على أداء كلّ دول لوحدها وسيساعد على تنسيق التجارة الإقليميّة".