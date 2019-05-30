كشفت ​وزارة الداخلية​ البريطانية، أنّ "السلطات البريطانية تلقّت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 750 ألف طلبًا من مواطني باقي دول ​الاتحاد الأوروبي​ للإقامة في ​بريطانيا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر 750 ألف أوروبي طلبوا الإقامة في بريطانيا بالأشهر الأربعة الأولى من 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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