أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن "​الكرملين​ لم يتلق بعد أي مقترحات من ​واشنطن​ بشأن لقاء الرئيسين الروسي، ​فلاديمير بوتين​، والأميركي، ​دونالد ترامب​، على هامش قمة G20"، مشيراً إلى أنه "لدينا على جدول الأعمال التحضير لزيارة الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​، إلى ​روسيا​، والأهم في جدول الأعمال هو التحضير لمنتدى ​سان بطرسبورغ​ الاقتصادي الدولي، وخطاب الرئيس، لذلك جدول الأعمال مزدحم جدا الآن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: واشنطن لم تقدم مقترحات حول لقاء بوتين وترامب على هامش قمة الـ20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.