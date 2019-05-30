سفير روسيا بطهران: اميركا تتحمل المسؤولية كاملة عن الانهيار المحتمل للاتفاق النووي

اعلن ​السفير الروسي​ لدى طهران ​لوان جاكاريان​ أن "​أميركا​ ستكون المسؤولة عن الفشل المحتمل للاتفاق النووي لأنها انتهكت التزاماتها بالكامل وخرجت من ​الاتفاق النووي​ وكثفت الضغوط على طهران عبر فرض الحظر الاحادي اللاقانوني عليها ودفعت بها لاتخاذ خطوات باتجاه الخروج من الاتفاق النووي"، معربًا عن أمله في "أن يسهم دعم باقي الاعضاء الباقين في الاتفاق النووي ومن خلال الخيار الدبلوماسي في الحؤول دون انهيار هذا الاتفاق".

ولفت داكاريان إلى أنه "عن قضية عضوية ​ايران​ في منظمة ​شنغهاي​ للتعاون فإن ​موسكو​ تدعم منح العضوية الكاملة لايران ومن المحتمل أن يجري مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع المقبل للمنظمة في 13 حزيران المقبل بمدينة بيشكك بقرغيزستان".

وكانت صحيفة ايزفيستيا قد كتبت في وقت سابق من اليوم، نقلًا عن السفير الروسي، أن "موسكو مازالت تسعى لاقناع ايران بالبقاء في الاتفاق النووي وتجنب تعليق التزامها الطوعي بالبروتوكول الملحق، موضحًا أن خروج ايران من الاتفاق النووي ومعاهدة حظر الانتشار النووي سيكون مدعاة للأسف".