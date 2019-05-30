روحاني يعيّن علي ربيعي متحدثا رسميا باسم الحكومة الإيرانية

أصدر الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ حكمًا عيّن بموجبه ​علي ربيعي​ مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الاجتماعية ومتحدثا باسم الحكومة. وأشار الرئيس روحاني في حكمة إلى أنه يتوقع "من علي ربيعي الاستفادة من جميع قدرات ​الاتصالات​ لدى الأجهزة الحكومية في مختلف الأبعاد لتطوير التعاطي مع ​وسائل الاعلام​ والتواصل مع الناس على أحسن وجه"، متمنيًا لربيعي التوفيق في انجاز المهام الموكلة اليه في ظل رعاية مبادئ القانون والاعتدال".

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