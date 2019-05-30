ستة قتلى على الأقل في هجوم على كلية عسكرية في كابول تبناه داعش

أعلن الناطق باسم ​الشرطة الأفغانية​، فردوس فارامورز، "مقتل ستة أشخاص على الأقلّ واصابة 16 آخرين بجروح، في هجوم استهدف "جامعة الدفاع الوطني الأفغانية"، وهي كلية عسكرية تقع في غرب ​كابول​"، وتبنّاه تنظيم "داعش".

وأوضح في بيان، أنّ "الإنفجار وقع بالقرب من مدخل "جامعة الماريشال فهيم"، على جانب الطريق"، مبيّنًا أنّ "الإنتحاري الّذي وصل سيرًا، رصده جندي فقام بتفجير نفسه قبل أن يصل إلى هدفه".

وقد وقع الهجوم في وقت يغادر عدد كبير من الطلاب المدرسة لمناسبة شهر الصيام.

مع الإشارة إلى أنّ هذه الأكاديمية العسكرية الّتي تأسّست في عام 2005، تتولّى تأهيل كبار ضباط الجيش الأفغاني.