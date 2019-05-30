قتيل وعدد من الجرحى نتيجة إطلاق نار بمحيط ساحة الاعتصام في الخرطوم

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن قتيلا وعددا من الجرحى سقطوا نتيجة إطلاق نار بمحيط ساحة الاعتصام في الخرطوم.
يذكر ان متظاهرة قتلت أمس في اليوم الثاني للإضراب العام الذي بدأته قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في أرجاء السودان.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين ان "اشتباكا بالرصاص الحي وقع بين القوات العسكرية ومتفلتين منها في شارع النيل بالخرطوم"، معربا عن إدانته لما أسماها "التصرفات الصبيانية غير المسؤولة من القوات النظامية".
وطالب التجمع بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة، داعيا في الوقت ذاته "الثوار إلى ضبط النفس والتمسك بالسلمية والالتزام بخريطة الميدان، والتواجد في ساحة الاعتصام، وتفويت الفرصة في هذا الظرف، الذي سيحاول المتربصون بالثورة استغلاله في إشاعة الفوضى، لضرب سلميتنا التي عجزوا عن التصدي لها".
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