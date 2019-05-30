ظريف: على دول المنطقة التي تدعم صفقة القرن أن تعود الى رشدها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "الشعب الفلسطيني سيفشل ما يعرف بصفقة القرن"، داعياً دول المنطقة التي تدعم الصفقة بأن "تعود إلى رشدها".
أوضح ظريف في تصريح له "أنني أعتقد أن ما يحدث في المنطقة يراد به القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني، وما يعرف باسم صفقة القرن ستتبدل إلى إفلاس القرن بمقاومة الفلسطينيين"، مشيراً الى أن "ما يؤسف أن عددا من دول منطقة الخليج الفارسي تتعاون لفرض هذا الأمر وكلهم أمل أن أميركا ستحميهم في مقابل خيانتهم للعالم الإسلامي، وهذا التصور باطل. ليس ضروريا أن تبيعوا القدس للصهاينة ليس ضروريا أن تبيعوا الجولان للصهاينة، عودوا إلى المنطقة، وأيدينا مستعدة للشد على أيديكم بشرط أن تكون أهداف فلسطين ومطالب شعوب المنطقة هي مطالبكم، وليس ما يريده رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
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