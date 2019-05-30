ظريف: على دول المنطقة التي تدعم صفقة القرن أن تعود الى رشدها

أكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ أن "الشعب ال​فلسطين​ي سيفشل ما يعرف ب​صفقة القرن​"، داعياً دول المنطقة التي تدعم الصفقة بأن "تعود إلى رشدها".

أوضح ظريف في تصريح له "أنني أعتقد أن ما يحدث في المنطقة يراد به ​القضاء​ على حقوق ​الشعب الفلسطيني​، وما يعرف باسم صفقة القرن ستتبدل إلى إفلاس القرن بمقاومة الفلسطينيين"، مشيراً الى أن "ما يؤسف أن عددا من دول منطقة ​الخليج الفارسي​ تتعاون لفرض هذا الأمر وكلهم أمل أن ​أميركا​ ستحميهم في مقابل خيانتهم للعالم الإسلامي، وهذا التصور باطل. ليس ضروريا أن تبيعوا ​القدس​ للصهاينة ليس ضروريا أن تبيعوا ​الجولان​ للصهاينة، عودوا إلى المنطقة، وأيدينا مستعدة للشد على أيديكم بشرط أن تكون أهداف فلسطين ومطالب شعوب المنطقة هي مطالبكم، وليس ما يريده رئيس ​الحكومة​ الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​".