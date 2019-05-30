وزير البيئة يتمنى على الحسن الإيعاز لقوى الامن بمنع التعديات على حمى المنصوري

بعث وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ بكتاب الى وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ يتمنى فيه الإيعاز الى أقرب مركز ل​قوى الامن الداخلي​ في منطقة المنصوري ​قضاء صور​ لتسيير دورية الى حمى المنصوري الشاطئية ومنع دخول سيارات ATV والدراجات النارية الى حرم الحمى ومنع سرقة الاسيجة الحديدية التي تستخدم لحماية أعشاش السلاحف البحرية على الشاطئ كما والطلب من المنتجع المجاور للحمى عدم استخدام الانارة ​البيضاء​ كون استخدامها يؤدي الى اخافة وهروب السلاحف وتضليل صغارها وهي تتجه نحو البحر واللجوء الى استخدام الانارة الحمراء أوالخضراء علماً ان الانارة الحمراء هي الافضل.

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