نقابة الاطباء: المجلس قرر تعيين مدير مالي تعزيزا لمسار التدقيق والحد من المصاريف

أعلنت ​نقابة الاطباء​ أنه "في اطار الاجراءات الاصلاحية التي عمل عليها مكتب مجلس النقابة منذ اشهر وبعد عدة محاولات لتعطيله، قرر المجلس تعيين مدير مالي تعزيزا لمسار التدقيق المالي الذي يرعاه وزير ​الصحة​ الدكتور ​جميل جبق​. ويأتي ايضا هذا القرار متوافقا مع توصية مستشار وزير الصحة للشؤون المالية محمد كلش ضمن تقريره المالي وبعد استئذان الوزير جبق".

ولفتت النقابة الى أنه "يهدف هذا الاجراء الى تسهيل التدقيق والحد من المصاريف التي تتكبدها النقابة للتعاقد مع مكاتب محاسبة خارجية بما يعود بالمنفعة على الأطباء"، مشيرةً الى أن "التعيين شمل شخصا واحدا وبالتالي الاسماء المتداولة ليست صحيحة".

وأكدت أنه "على الجميع استقاء المعلومات من مصادرها وعدم التسرع باطلاق الاحكام والتعليق قبل تبيان الحقائق".