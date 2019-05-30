اللواء عثمان التقى وفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ بعد ظهر اليوم 30/05/2019 في مكتبه بثكنة المقر العام، وفداً من رابطة ​قدامى القوات​ المسلحة ضم اللواء الركن الطيار المتقاعد ميشال منسّا، العميد المتقاعد فايز رحال، العميد الركن المتقاعد خضر منصور، في زيارة اطلعوا اللواء عثمان عن التحضيرات للمؤتمر الذي ستنظمه الرابطة خلال شهر أيلول في ​لبنان​، ضمن فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدامى وضحايا الحرب التابعة ل​جامعة الدول العربية​، كما اثنوا على الجهود التي تقوم بها مؤسسة ​قوى الامن الداخلي​ في مجال ​مكافحة الجرائم​ وترسيخ الأمن على مختلف الأراضي اللبنانية. وقد جرى اللقاء بحضور رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد.

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