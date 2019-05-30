الراعي عرض ورامبلينغ الاوضاع في لبنان والمنطقة

التقى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، سفير بريطانيا في ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ الذي قال بعد اللقاء: "لقد تشرفت بلقاء غبطة البطريرك الذي قدمت اليه تعازي الحارة بوفاة البطريرك صفير الذي كان رجلا كبيرا ومهما. وكانت مناسبة عرضنا فيها لمواضيع تتعلق في الشأن اللبناني والمنطقة".

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