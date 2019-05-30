نقابة محامي طرابلس: لاجتماع مع نقابة بيروت والجسم القضائي لإيجاد حل يحفظ حقوق المواطنين

عقد مجلس ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​ جلسة طارئة في دار النقابة، برئاسة النقيب ​محمد المراد​، وحضور أعضاء المجلس: النقيب السابق ​عبد الله الشامي​، ​ريمون خطار​، بلال هرموش ويوسف الدويهي، الى النقباء السابقين: خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، ​بسام الداية​، ​ميشال خوري​ و​فهد المقدم​، واستعرضوا ما آلت اليه الاوضاع بالنسبة للقضاة والمساعدين القضائيين والمحامين.

وقرر المجتمعون بعد الاطلاع على الجهود و​الاتصالات​ التي قام بها النقيب المراد مع المرجعيات الرسمية والقضائية والنقابية، "التمني على النقيب المراد متابعة هذه الجهود بالاتفاق مع نقابة المحامين في ​بيروت​ ومع النقيب اندريه شدياق، من خلال إجتماع تحضيري لإجتماع مشترك مع الجسم القضائي لإيجاد حل نهائي وسريع يحفظ حقوق المواطنين وحسن سير مرفق العدالة".