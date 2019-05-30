عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس جلسة طارئة في دار النقابة، برئاسة النقيب محمد المراد، وحضور أعضاء المجلس: النقيب السابق عبد الله الشامي، ريمون خطار، بلال هرموش ويوسف الدويهي، الى النقباء السابقين: خلدون نجا، عبد الرزاق دبليز، أنطوان عيروت، بسام الداية، ميشال خوري وفهد المقدم، واستعرضوا ما آلت اليه الاوضاع بالنسبة للقضاة والمساعدين القضائيين والمحامين.
وقرر المجتمعون بعد الاطلاع على الجهود والاتصالات التي قام بها النقيب المراد مع المرجعيات الرسمية والقضائية والنقابية، "التمني على النقيب المراد متابعة هذه الجهود بالاتفاق مع نقابة المحامين في بيروت ومع النقيب اندريه شدياق، من خلال إجتماع تحضيري لإجتماع مشترك مع الجسم القضائي لإيجاد حل نهائي وسريع يحفظ حقوق المواطنين وحسن سير مرفق العدالة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة محامي طرابلس: لاجتماع مع نقابة بيروت والجسم القضائي لإيجاد حل يحفظ حقوق المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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