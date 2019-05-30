وزير الثقافة التقى نقيب المهندسين ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل

التقى وزير الثقافة محمد داود داود، في مكتبه في الوزارة، نقيب المهندسين في لبنان جاد تابت. وكانت جولة أفق حول الأبنية التراثية في لبنان وأهميّة المحافظة عليها، من خلال التعاون بين النقابة والوزارة.
وتمّ البحث أيضًا في موضوع مشاركة وزارة الثقافة ضمن فعاليّات "بينالي البندقية- 2019 Venice Biennale"، في الجناح اللبناني الّذي ستعرض فيه نقابة المهندسين كلّ ما من شأنه أن يمثّل وجه لبنان الحضاري في هذا المحفل الدولي.
كما التقى الوزير داود في وقت لاحق، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل على الزين، الّذي وجّه دعوة لداود لحضور الإفتتاح والنشاطات الثقافيّة المرتقبة، ضمن فعاليّات مهرجان وادي الحجير 2019، وأطلعه على التحضيرات الجارية لهذا الحدث الثقافي المرتقب.
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