وزير الثقافة التقى نقيب المهندسين ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل

التقى وزير الثقافة ​محمد داود داود​، في مكتبه في الوزارة، نقيب المهندسين في ​لبنان​ ​جاد تابت​. وكانت جولة أفق حول ​الأبنية التراثية​ في لبنان وأهميّة المحافظة عليها، من خلال التعاون بين النقابة والوزارة.

وتمّ البحث أيضًا في موضوع مشاركة ​وزارة الثقافة​ ضمن فعاليّات "بينالي البندقية- 2019 Venice Biennale"، في الجناح اللبناني الّذي ستعرض فيه ​نقابة المهندسين​ كلّ ما من شأنه أن يمثّل وجه لبنان الحضاري في هذا المحفل الدولي.

كما التقى الوزير داود في وقت لاحق، رئيس ​اتحاد بلديات جبل عامل​ على الزين، الّذي وجّه دعوة لداود لحضور الإفتتاح والنشاطات الثقافيّة المرتقبة، ضمن فعاليّات مهرجان ​وادي الحجير​ 2019، وأطلعه على التحضيرات الجارية لهذا الحدث الثقافي المرتقب.