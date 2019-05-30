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انطلاق مناورة عسكرية في جزيرة سردينيا بمشاركة الجيش اللبناني

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انطلقت في جزيرة سردينيا المناورة العسكرية الضخمة 19 Joint Stars، التي تحاكي مواجهة منظّمة إرهابية تخطط لاعتداءات في دولة حليفة، بمشاركة دول من حلف ​الناتو​ (​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​أميركا​ و​المملكة المتحدة​)، إضافة إلى ​لبنان​ الذي انضم إلى هذه المناورة للمرة الأولى، في إطار التعاون بين الجيشين اللبناني والإيطالي.

ويشارك في المناورة نحو 6000 عنصر، بينهم مجموعة من 28 عنصراً من مغاوير البحر.

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