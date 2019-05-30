انطلاق مناورة عسكرية في جزيرة سردينيا بمشاركة الجيش اللبناني

انطلقت في جزيرة سردينيا المناورة العسكرية الضخمة 19 Joint Stars، التي تحاكي مواجهة منظّمة إرهابية تخطط لاعتداءات في دولة حليفة، بمشاركة دول من حلف ​الناتو​ (​إيطاليا​ و​إسبانيا​ و​أميركا​ و​المملكة المتحدة​)، إضافة إلى ​لبنان​ الذي انضم إلى هذه المناورة للمرة الأولى، في إطار التعاون بين الجيشين اللبناني والإيطالي.

ويشارك في المناورة نحو 6000 عنصر، بينهم مجموعة من 28 عنصراً من مغاوير البحر.