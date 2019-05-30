بوتين: الذكاء الاصطناعي سيحكم العالم

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حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجهات المختصة في بلاده لزيادة تمويل البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن من يستطيع تقديم ابتكارات تكنولوجية في هذا المجال، سيتمكن من التحكم بالعالم.

وقال بوتين خلال زيارة قام بها لمؤسسة تعليمية مخصصة للبرمجة الإلكترونية عن الذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية، يوم الخميس، إن المنافسة في قطاع التكنولوجيا أصبحت عالمية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تسعى الى زيادة تمويل البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى له روسيا لضمان سيادة تكنولوجية هذا المجال.

وكان الرئيس الروسي تحدث في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية في عام 2019، عن إعداد برنامج واسع النطاق لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، واصفا في الوقت نفسه بأن هذا المجال هو واحد من المجالات التي ستحدد مستقبل العالم بأسره وروسيا.

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الحياة البشرية

يشار إلى أن دراسة لمؤسسة بيو للأبحاث ومركز "the internet imagining" كانت قالت في مايو 2018 بعد استطلاع إن 60% من الخبراء الذين شاركوا تنبأوا بأن الحياة البشرية قد تكون أفضل بحلول عام 2030 حيث أن الذكاء الاصطناعي سيوفر الوقت والمال والأرواح في المجتمعات ووسائل النقل والمرافق والعمليات التجارية والمزارع وغيرها كما سيتوفر المزيد من الفرص للأفراد للاستمتاع بمستقبل أكثر تخصصا حسب الدراسة.

في حين توقع حوالي 37% منهم عكس ذلك تمامًا، ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الخبراء بغض النظر عما كانوا متفائلين أم لا، أعربوا عن مخاوفهم بشأن الأثر طويل المدى لتطور الذكاء الاصطناعي على البشر.

ومن بين تلك المخاوف سوء استخدام البيانات، وفقدان الوظائف، وفقدان السيطرة عند اتخاذ القرار في الأنظمة الرقمية حيث يتم التنازل عنه إلى أدوات تعتبر صندوقا أسود black box تأخذ البيانات وتعطي الإجابات من دون مبررات، وتآكل في قدرتنا على التفكير، بالإضافة إلى الفوضى التي ستنتج عن الأسلحة المؤتمتة، وجرائم الأمن الإلكتروني.