شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحولت "السوشيال ميديا" إلى أداة للأكاذيب على يد الإخوان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن جماعة الإخوان تستغل أى حدث أو قضية تثير اهتمام المواطنين، ثم يروجون الأكاذيب بشأن هذه القضية، وينشرون الصور المفبركة بشأنها، موضحاً أن الصورة هنا تلعب دور كبير في جذب المشاهد أو المتابع للسوشيال ميديا إلى القراءة والاهتمام.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن جماعة الإخوان تعلم بأن السوشيال ميديا هى أحد الأدوات التي تساعد على نشر الشائعات والأكاذيب بشكل واسع، كذلك تستغل الجماعة عدم خبرة الكثيرين بمهارات وفنيات التكنولوجيا مما يجعلهم ينخدعون بالصور المفبركة.

ولفت هيثم شرابى إلى أن الإخوان تستخدم أسلوب دس المعلومة المغلوطة والخبر الكاذب بجوار صورة مفبركة لتكتمل منظومة تزييف الوعي