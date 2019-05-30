شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيزاً للموظفين.. شئون مجلس النواب يكرم المتميزين عن شهرى مارس وإبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وزير شئون مجلس النواب، منذ فترة، تحفيزاً لكافة العاملين بالوزارة، اليوم الخميس، بتكريم الموظفين المتميزين خلال شهري مارس وإبريل2019.

ويشمل الموظفين المكرمين كل من الدكتور عبد الله عبد المنعم حسن بإدارة المكتب الفني، وأحمد صالح عبد العزيز بإدارة شئون الأعضاء، و إيهاب حسني فؤادبإدارة المكتب الفني عن شهر مارس، ومنة الله ماجد عبد العزيز بإدارة شئون الأعضاء، وأشرف حلمي حسين بإدارة الشئون المالية والإدارية عن شهر إبريل بمنح كل منهم شهادة تقدير على حسن أدائهم الوظيفي.

كما منحهم وزير شئون مجلس النواب، مكافأة مادية تحفيزاً لهم على إجاده العمل، وحثهم على استمرار هذا التميز في أداء العمل.