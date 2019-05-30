شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: تنظيم الحمدين الإرهابي جعل قطر كعبة المشؤوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، وابن عن تميم بن حمد، فضح تنظيم الحمدين، مؤكدا أن قطر أصبحت كعبة كل مشؤوم والمطرودين من بلادهم.

وقال أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن تنظيم الحمدين الإرهابي جعل قطر كعبة المشؤوم، فرغم كون قطر من أغنى الدول إلا اننا نتفاجأ بتوطين الأجانب والعجم وإبعاد وفصل المواطن من عمله!

Advertisements

وأوضح الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أن هذه أفعال تميم بن حمد الذي قال (أبشروا بالعز والخير) العز والخير لعزمي بشارة وأشكاله والمواطن تسحب جنسيته أو يفنى ولا يستطيع إعالة أُسرته.

واستطرد أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة: تنظيم الحمدين الإرهابي مثله كمثل الجار المؤذي الذي يؤذي جيرانه ولا يحترمهم ويرمي قاذوراته ومصائبه على جيرانه لإزعاجهم ظلمآ وبهتانا ولينغص عليهم أمنهم وأستقرارهم، لكن تنظيم الحمدين تعدى ذلك إلى محاولة إخراج جاره من ملكه وحقه.