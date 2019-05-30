شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان": يوجد هيئات اقتصادية عبء على الدولة ويجب بحث أسباب خسارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب لتشكيل لجنة لبحث أسباب خسارة بعض الهيئات الاقتصادية التى تواصل نزيفها عام تلو الآخر والوقوف على المشاكل ووضع حلول لها، وعلى رأسها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأوضح الفقى، أن هناك بعض الهيئات التى تواصل خسارتها كل عام وعلى الرغم من ذلك يتم صرف مكافآت بشكل دورى للعاملين بالهيئات الاقتصادية وصلت لـ60 مليار جنيه، لافتا إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة خسارة هذه الهيئات التى تكبد الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنويا.

وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عل اهمية الوقوف على أسباب الخسارة، ثم حصر كافة الأصول والممتلكات الخاصة بكل هيئة خاصة تلك غير المستغلة، بالإضافة لإعادة النظر فى خطة العمل، لافتا إلى أن هناك بعض الهيئات الاقتصادية التى لديها رؤية وتحقق أرباح ولكن فى المقابل يوجد هيئات خاسرة منذ سنوات وتواصل نزيف الخسارة وتشكل عبء على الخزانة العامة للدولة.