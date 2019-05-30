نائبة تطالب بتمديد عقود المدرسين المؤقتين أصحاب الكفاءة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة دينا عبد العزيز، بتمديد عقود المدرسين المؤقتين الراغبين فى الاستمرار وتمكنوا من إثبات كفاءتهم فى عملية التدرس. وقال النائبة دينا عبد العزيز : لماذا لا يتم تمديد عقود المدرسين المؤقتين الراغبين فى الاستمرار وأثبتوا كفاءاتهم بدلا من إنهائها فى ٣١ / ٥ / ٢٠١٩ والطلب منهم التقدم من جديد والمرور بنفس المعاناة. Advertisements وأوضحت عضو مجلس النواب أن الاحتياج للمعملين المؤقتين مازال قائما وبالتأكيد هناك معايير لتقيم الأداء التى يمكن الاستناد إليها لعدم التمديد لغير الأكفاء.

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