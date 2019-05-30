شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بواقع 281.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة مشروع موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال العام المالي الجديد 2019/2020 نحو 882 مليونا و329 ألف جنيه مقابل 400 مليون جنيه و854 ألف جنيه خلال العام المالي الجارى بزيادة قدرها 481 مليون و475 ألف جنيه.

وتنقسم المصروفات بواقع 4 ملايين و354 ألف جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) وهي ذات تقديرات العام الجارى، و2 مليون و600 ألف جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) وهي ذات تقديرات العام الجارى، و160 ألف جنيه للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) مقابل 110 العام الجارى، والباب الخامس (المصروفات الأخرى) سجل نفس تقديرات العام الجارى بواقع 10آلاف.

وانعكست جملة المصروفات مع ثباب الأبواب الخمسة الأولي، في زيادة الباب السادس – شراء الأصول غير الماليه (الاستثمارات) بموازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث بلغت مخصصات العام الجديد 882 مليون و329 ألف مقابل 400 مليون و854 ألف جنية العام الجارى.

كما شهدت إيرادات الجهاز، ارتفاعاً كبيراً حيث بلغت تقديرات العام الجديد 475 مليون و212 ألف جنية مقابل 193 مليون و784 العام الجارى، ذلك بزيادة قدرها 281 مليون و428 ألف جنيه.