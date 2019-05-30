شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن رايتس ووتش وأخواتها فى خدمة الإخوان.. المنظمات الحقوقية تصدر تقارير لصالح التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعجب كل العجب عندما تطلع عن التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية التى تصف نفسها بالدولية، إذ تصف التنظيمات الارهابية بأرقى المصطلحات وكأن الجماعات التى ترفع السلاح أحزابا سياسية، وعلى رأس هذه المنظمات هيومن رايتس ووتش ومركز الكرامة المملوك لعبد الرحمن النعيمى القطرى والمدرج على قوائم الإرهاب، وغيرها من المنظمات.

وهناك لعبة تقوم بها هذه المنظمات، إذ تصدر تقاريرا موجهة ضد الدولة المصرية، لتروجها وسائل الإعلام الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابى، وعلى رأس هذه الوسائل BBC و CNN والجزيرة، لتكتمل اللعبة.

منظمات تدافع عن الجماعات المسلحة

هيثم شرابى الباحث الحقوقى، فضح تقارير المنظمات الحقوقية وبالتحديد هيومن رايتس ووتش والصحف والمواقع الأجنبية وعلى رأسها بى بى سى و سى إن إن والجزيرة، موضحا أن تقرير رايتس ووتش عن سيناء استند إلى مقابلات مع 54 من سُكان شمال سيناء بين عامى 2016 و2018، ومقابلات مع عدد من النشطاء واستند كذلك إلى مقابلة مع مسؤول أمريكى سابق مختص بالأمن القومى كان مكلفا بمتابعة الشأن المصرى، فالتقرير يدافع عن الإرهابيين وتضمن عملية حشو لكل المصطلحات والمفاهيم المتاحة ووضعها فى التقرير .

وأضاف الباحث الحقوقى، تعلمنا أن التقرير الذى يذكر وقائع عامة بدون تحديد وأحداث هلامية هو تقرير مفبرك ومضروب ومكانه الطبيعى هو "سلة الزبالة" ولكن يبدو أن الأمور اختلفت الآن وأصبح مكانه موقع وتلفزيون BBC ومواقع اجنبية أخرى الذى يتم استخدامه للضغط على مصر من جانب بريطانيا.

وتابع هيثم شرابى، أن أسماء الأشخاص الذين تم مقابلتهم معروفة وخصوصاً لو رجعتوا لصفحاتهم فى فترة من 2016 إلى 2018 ومنهم ناس يقولوا إنهم نشطاء ومنهم من يتم استضافته فى فضائية بي بي سي، ومن يقوم بعمل مداخلة من بيته للتعليق على الأحداث وترويج معلومات مغلوطة وأكاذيب.

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واستطرد الباحث الحقوقى، أن تقارير تلك المنظمات الدولية لا يخرج لعدد من التقارير سابقة النشر فى وقت سابق عن كونه أحد أشكال وطرق الرد المتسرع والمرتبك على تسليم الإرهابى هشام عشماوي الذى اعترف تفصيليا بعلاقته بأجهزة مخابرات ودول فى المنطقة وفى أوروبا ساعدته وقدمت له التمويل المالى والمعلوماتى.

كما أكد أن تنظيم الإخوان الإرهابى فى الخارج يسعى إلى ترويج الأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر بكل السبل الممكنة ومنها العلاقة مع عدد من المؤسسات والمراكز التى تحمل صفة العمل الحقوقى.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن من بين أبرز المراكز الحقوقية الخارجية التى تعتمد عليها الإخوان فى تقنين ونشر أكاذيبها مركز الكرامة لصاحبها عبدالرحمن النعيمى القطرى الموجود على قوائم الإرهاب الدولى وأيضاً هيومن رايتس ووتش والتى أصبح ظاهرا للجميع عدم حيادها وعدم مهنيتها وانحيازها الدائم لما يروجه التنظيم الإرهابى حتى أصبح يطلق عليها "إخوان رايتس ووتش".

وتابع هيثم شرابى: توجد مؤسسة سلمى أشرف بنت القيادى الإخوانى أشرف عبد الغفار وهى تمثل دور الوسيط فى نشر البيانات والتقارير لهذه المراكز والمؤسسات، كما يوجد مركز إنسانية فى إسطنبول الذى أنشاه التنظيم بعد فض بؤرة رابعة، ويوجد تواصل مع منظمة العفو الدولية.

تقارير مشبوهة ضد مصر

بدوره أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مثل تلك التقارير المشبوهة التى تنشرها بعض المنظمات ومواقع أجنبية موجه جديدة للتعامل مع الداخل المصرى ومحاولة التشويش على التحول الإيجابى فى مصر وتحقيق إنجازات حقيقية وهو اُسلوب يعتمد على مخاطبة الرأى العام الخارجي وبعضه غير نام بتفاصيل ما يجرى فى مصر.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن توقيت هذه التقارير مرتبط بإعادة النظر فى مسالة حظر الجماعة وهو ما يتم بصورة دورية فيكتبون للتشويش على ما يجرى ومحاولة الدفاع عن جماعة الإخوان خاصة أن غالبيتهم على صلة بالتنظيم.