يوم دام في طنجة..حادثة سير خطيرة تخلف 7 إصابات وأخرى مقتل أم وابنها

خلف انقلاب حافلة للنقل السري اليوم الخميس، بمنطقة ملوسة ضواحي طنجة إصابة حوالي 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وكشف شهود عيان لـ “اليوم24” أن سائق الحافلة كان يسير بسرعة كبيرة، متجها إلى أحد المداشر بمنطقة ملوسة، حيث انقلبت في أحد المنعرجات.

وفور وقوع الحادثة هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس من أجل تلقي الإسعافات الأولية، فيما فتحت العناصر الأمنية تحقيقا لمعرفية ملابسات الحادثة.

وتزامنت الواقعة مع حادثة أخرى وقعت اليوم بضواحي أصيلة، وخلفت وفاة امرأة وطفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات بسبب السرعة المفرطة للسائق.