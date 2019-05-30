عائلة تهاجم رجال الأمن لحظة اعتقالهم شقيقتهم المبحوث عنها..سب وقذف وخسائر مادية

أوقفت مصالح الأمن، التابعة للأمن الإقليمي بسلا، ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إهانة موظفي الأمن أثناء مزاولة مهامهم، وعدم الإمتثال، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة.

وقالت مديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، اليوم الخميس، بأن عناصر الدائرة الأمنية بسيدي موسى بسلا كانت أوقفت سيدة من ذوي السوابق القضائية، ومبحوث عنها بموجب مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات.

وأوضح المصدر ذاته، أنه عند محاولة خفرها لمقر فرقة الشرطة القضائية، لاستكمال إجراءات البحث، عمد ستة أفراد من عائلتها، من بينهم شقيقاتها، لتعريض عناصر الشرطة للسب والقذف وإلحاق خسائر مادية بسيارة المصلحة.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيها المبحوث عنها تحت تدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم عرضها على النيابة العامة المختصة، بينما مكنت التدخلات المكثفة لعناصر فرقة مكافحة العصابات من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين من أقاربها، والذين تم إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار توقيف باقي المساهمين والمشاركين في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية.‎