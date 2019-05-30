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أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019، إن الشركة الراعية للكرة المصرية اجتهدت كثيرا من أجل إخراج حفل قرعة البطولة في منطقة الأهرامات بأبهى صورة ممكنة.
وقال فضل خلال حفل الإعلان عن رعاة بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة مصر 2019، اليوم الخميس، إن الشركة تبذل جهدا ضخما من أجل أن تخرج البطولة بصورة رائعة وإن حفل القرعة ومكان إقامته أمام الأهرامات كان مبهرا.
وأضاف أن :”العالم كله تحدث بفخر عن القرعة المبهرة ومكان اختيارها وكانت بداية للتأكيد على أن مصر ستقدم بطولة تاريخية وغير مسبوقة في تاريخ بطولات القارة السمراء”.
وأوضح أنه: “رغم ضيق الوقت والتحضيرات والحصول على حقوق البطولة قبل أشهر قليلة من انطلاقها إلا أن مصر تعمل على إخراج بطولة هي الأفضل في التاريخ” مشيرا إلى أن “روسيا أقامت بطولة كأس عالم تاريخية بفضل متسع الوقت في التنظيم، ولكن مصر تعد ببطولة على نفس هذا المستوى برغم ضيق الوقت”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير “كان2019”:لن نتحجج بضيق الوقت ومصر ستقدم أفضل بطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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