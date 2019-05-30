باسو: نهار تخطبات شرين بكيت! – فيديو

كشف الفنان الكوميدي، محمد باسو، أخيرا، أنه كان معجبا بالفنانة المصرية شرين عبد الوهاب، إلى درجة أنها عندما ارتبطت في المرة الأولى، بكى حزنا لذلك، كونه كان بعمر صغير.

واعترف باسو بالواقعة في برنامج “رمضان معانا” على قناة “medi1 tv”، إذ أكد أنه معجب بالفنانة شرين، وأنه عندما كان صغيرا في السن، بكى، لأنها خُطبت، وكان ذلك في زواجها الأول.

وأضاف باسو أنه أمضى طفولته مع صور شرين، التي كان يحتفظ لها بها، مضيفا بحس كوميدي: “مع اللون لي فيها كنت كنتخيلها بنت البلاد عدنا”.

شرين، حاليا، مرتبطة بالفنان المصري، حسام حبيب، وهي أم لطفلتين من زواجها السابق.