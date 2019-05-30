في مظاهرة حاشدة.. طلبة الطب يهاجمون الدكالي ويتمسكون بالمقاطعة ويتحدون شبح السنة البيضاء-صور

تصوير: عبد الله أيت الشريف

حج طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، زوال اليوم الخميس، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، معبرين عن رفضهم وزيري الصحة والتعليم والاتهامات التي وجهاها إليهم.

ورفع الطلبة شعارات مناوئة للوزير أنس الدكالي الوصي على القطاع، متهمين إياه برعاية مصالح الخواص.

وشدد الطلبة المشاركون على مواصلتهم مقاطعة الامتحانات بشكل تام حتى تتحقق مطالبهم، نافين أن تكون تنسيقيتهم الوطنية قد حجبت عنهم مضامين مشروع الاتفاق الذي قدمته الوزارة، والذي جرى التصويت عليه داخل جموعهم العامة ونال رفضا واسعا عبرت عنه أكثر من 90 بالمائة من الأصوات، حسب تصريحات قيادييهم.

وشدد المشاركون على استعدادهم للاستمرار في التصعيد رغم ما يتهدد عامهم الدراسي الذي أصبح على أبواب سنة بيضاء.

وكان كل من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة قد عقدا في وقت سابق ندوة صحافية، قال فيها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، إن الحكومة لديها عرض جديد، لكن ليس هناك مخاطب.

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وعبر أمزازي عن استغرابه لعدم تبليغ ممثلي طلبة الطب، مقترحات الحكومة إلى الجموع العامة التي ينظمونها، وقال “نستغرب لأن الاتفاق الذي حصل، لم يتم تقديمه للجموع العامة”.

وتحدث الوزير عن استجابة الحكومة لأكثر من 90 بالمائة من المطالب المشروعة وبقيت نقطتين فقط.

وشدد على أن النقطتين الخلافيتين، تتطلبان النقاش والتعميق، ومفعولهما سيبدأ بعد سنتين، “وبالتالي يجب أن نجتاز الامتحانات ثم نعود”.

وشدد الوزير على أن الوزارة لها مقترح جديد بخصوص موضوع اجتياز مباراة الإقامة، ويتعلق الأمر بالنقطة المرجعية، في الوقت الذي يرفض الطلبة الأطباء اجتياز الأطباء المكونين في الخارج أو في المؤسسات الخاصة لمباراة الإقامة.