جمارك تطوان تحجز أزيد من نصف مليون درهم من المنتجات الغذائية المهربة

حجزت عناصر الزمرة المتنقلة للجمارك في تطوان، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بضائع، ومنتجات غذائية مهربة، تقدر قيمتها بنصف مليون درهم.

وبحسب مصدر جمركي، فإن عناصر الجمارك اعترضت شاحنة في أحد شوارع تطوان، كانت متجهة إلى الأسواق الداخلية للمغرب، وعلى متنها كمية مهمة من البضائع المهربة، دون أن تتوفر على الفواتير القانونية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه البضائع تتكون من مواد غذائية مختلفة، سمك معلب، وفواكه جافة، وشوكولاطا، وحلويات.

واسترسل المصدر نفسه أنه جرى توقيف سائق الشاحنة، وإحالته إلى عناصر الشرطة، التي فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة حيثيات هذه العملية.