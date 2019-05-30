أليغري ينتظر عرض برشلونة بعد “كبوة” كأس ملك إسبانيا

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، عن انتظار المدرب ماسيمليانو أليغري عرض برشلونة، بعد نهاية تجربته مع يوفنتوس بمتم الموسم الكروي الجاري.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المسؤولين عن الفريق الكتالوني لم يفتحوا باب المفاوضات مع المدرب لحدود الساعة، إلا أن هزيمة رفاق ليونيل ميسي في نهائي كأس ملك إسبانيا، وتتويج فالنسيا، قد أعادت الضغط على الإدارة من أجل إنهاء الارتباط بالمدرب إرنستو فالفيردي.

المصدر ذاته، أوضح بأن القائد السابق لنادي “السيدة العجوز” لم يدخل في أي مفاوضات، في انتظار تحرك برشلونة، الذي اختار كل في كل سقوط مدوي للنادي الخروج للإعلام لنفي إقالة فالفيردي، إلا أن كبوة كأس ملك إسبانيا، فتحت باب المشاكل على الطرفين، بعد إقصاء المجموعة سابقاً من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.