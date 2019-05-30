فيلم ولدي العزيز | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 01/ 06/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: سينما القصبة، رام الله

عرض فيلم "ولدي" للمخرج محمد بن عطية. Advertisements ملخص الفيلم

رياض رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيرًا بالتحسن، يختفي فجأة. لصفحة الحدث عل فيسبوك، اضغطوا هنا.



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