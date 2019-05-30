أبو والأنبياء | أريحا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 31/ 05/ 2019 الزمان: 21:00 المكان: جبل قرنطل، أريحا Advertisements هذه المرة نأخذ احتفالنا -300 متر تحت مستوى سطح البحر. تعال معنا في أريحا وإطلالة على التلال الصحراوية. الفرقة معروفة بأغنية "باجي وينك" وغيرها ستقدم الكثير من الأغاني مع عازفين ومغنين آخرين. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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