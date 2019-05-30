المشروبات المحلّاة ترفع خطر الموت المبكّر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية الصحة العامة التابعة لجامعة "هارفارد"، أن الاستهلاك الدائم للمشروبات المحلاة بالسكر، والتي تدعى SSBs يرفع احتمالات الوفاة المبكّرة، النّاجمة بشكل خاصّ عن أمراض القلب والأوعية الدموية وعن بعض أنواع السّرطان.

وتعدّ الدّراسة الحديثة التي نشرتها مجلة "سيركوليشن" العلميّة، أوسع الدّراسات في الموضوع نطاقًا، إذ استخدم الباحثون بيانات 37716 رجلًا أميركيًّا تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا، وبيانات 80647 امرأةً أميركية تتراوح أعمارهن بين 30 و55 عامًا، واعتمدت على تحليل مستمر على مدى عقود من المتابعة والقياسات المتكررة للنظام الغذائي.

وأظهرت الدّراسة أنّ استهلاك هذه المشروبات يزيد من مخاطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 18%، وبيّنت أنّ استهلاك حصّتين منها بشكل يوميّ، ما يعادل علبتين أو كوبين، يرفع خطر الوفاة المبكّرة بنسبة 31%، وأن كل مشروب إضافي إلى هذه الكميات يشكل خطورةً إضافيةً بنسبة 10%.

وقد وثّق الباحثون وفاة 36437 شخصًا من إجمالي الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم، كانت بينهم 20276 حالة وفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية و12380 حالة بسبب السرطان.

وبحسب الدراسة، وجد الباحثون أن تناول 4 حصص من المشروبات المحلاة بالسكر شهريًّا مرتبط بزيادةٍ قدرها 1% في معدل الوفاة، وأن تناوُل ما بين مشروبين إلى 6 مشروبات أسبوعيًّا يرتبط بزيادة معدلات الوفاة بنسبة 6%، أما تناوُل مشروب واحد إلى مشروبين فيرتبط بزيادةٍ قدرها 14%، وتناول مشروبين أو أكثر يوميًّا بزيادة 21%.