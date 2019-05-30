انت الان تتابع تفاصيل خبر مرشحان للانتخابات الرئاسية يطالبان بعزل ترامب ومحاسبته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 05:51 مساءً - طالب سياسيان ديمقراطيان مرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، بالبدء في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، ومحاسبته؛ على خلفية تصريحات للمحقق روبرت مولر.

وكان مولر، الذي أعلن استقالته، أمس الأربعاء، أكد أن اتهام ترامب بجريمة عرقلة العدالة لم يكن خياراً ممكناً بسبب سياسة وزارة العدل.

وقال مولر إنه لا يوجد دليل على التواطؤ، رغم أن العلاقات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وموسكو تثير الاستغراب.

عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا والمرشحة للانتخابات الرئاسية، السيناتورة الديمقراطية، كمالا هاريس، قالت عبر "تويتر": إن "الذي فعله روبرت مولر في الأساس هو إحالة مسألة عزل ترامب إلى الكونغرس".

وأضافت هاريس: "يتعين على الكونغرس الآن محاسبة هذا الرئيس"، مشددة على ضرورة أن يبدأ أعضاء الكونغرس في "عزل ترامب باعتبار الأمر واجباً دستورياً"، بحسب وكالة الأناضول.

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بدوره قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر، وهو أيضاً مرشح للانتخابات، على "تويتر": إن "تصريحات مولر تظهر بوضوح أن لدى الكونغرس واجباً قانونياً وأخلاقياً لبدء إجراءات العزل فوراً".

وأمس الأربعاء، ثار غضب بسبب التحقيقات المستمرة في علاقات حملته الانتخابية المفترضة مع روسيا، في الوقت الذي اتهمته رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، بـ"إخفاء" معلومات في تحقيق مولر، وهو ما يمكن أن يعتبر تصرفاً يستدعي عزله.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب "الغاضب" أنهى اجتماعاً في البيت الأبيض مع بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعيد بدئه، معلناً أنه لا يستطيع التعامل معهما حول السياسات في البلاد إلا بعد أن تغلق "التحقيقات الزائفة".

وعقب مغادرتها البيت الأبيض قالت بيلوسي إن ترامب ربما ارتكب مخالفات "يمكن أن تؤدي إلى عزله"؛ من خلال تجاهل مذكرات الإحضار التي أصدرها الكونغرس على خلفية تحقيق مولر.

وتعد دعوة النائبين لعزل ترامب الثانية بعدما دعا النائب الجمهوري جاستن أماش، السبت (18 مايو)، إلى عزل الرئيس الأمريكي.

وكانت النائبة الديمقراطية، رشيدة طليب، حضّت نظيرها الجمهوري على دعم مشروع قرار تقدمت به يدعو إلى عزل ترامب.