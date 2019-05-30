انت الان تتابع تفاصيل خبر المقاومة في غزة تكشف قصف أهداف إسرائيلية بطائرة مسيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 05:51 مساءً - بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع فيديو يظهر استهداف آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بواسطة طائرة مسيرة، لأول مرة في تاريخ الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وقالت سرايا القدس، في تصريح مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: إن "مجاهدينا تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مسيرة خلال معركة حمم البدر، وإن العدو الصهيوني تكتّم على العملية وأخفى خسائره".

Advertisements

وكانت قيادة سرايا القدس تحدت الرقابة العسكرية لجيش الاحتلال بالكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت به بفعل ضربات المقاومة خلال موجة التصعيد الأخيرة.

وشهد قطاع غزة، في بداية مايو الجاري، تصعيداً إسرائيلياً أدى إلى استشهاد 25 فلسطينياً وإصابة العشرات، في مقابل مقتل 4 مستوطنين، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.