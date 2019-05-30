انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تبدي رأيها في قمم مكة.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 05:51 مساءً - عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن أملها في الخروج بأخبار جيدة من قمم السعودية، المقرر عقدها اليوم الخميس بشكل طارئ.

وقالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في الملخص اليومي للخارجية الأمريكية، خلال ردها على سؤال إن كان هناك أي بوادر لحل الأزمة الخليجية، خصوصاً بعد القمم التي تستضيفها السعودية: إن "وحدة الخليج (مهمة) لمواجهة النفوذ الإيراني ولمكافحة الإرهاب وتأمين مستقبل مزدهر".

وتابعت أورتاغوس: "ليس لدينا أي أمر لنعلنه في هذا الصدد، ولكن الأمر ملح من وجهة نظرنا ليتوحد الخليج ضد المخاطر الإقليمية، وليكون متحداً في العديد من القضايا الأخرى أيضاً، وعليه نأمل أنه ستكون هناك أخبار جيدة تخرج من هذا الاجتماع (القمة)".

يشار إلى أن دولة قطر أعلنت مشاركتها في قمم مكة المكرمة من خلال وفد دبلوماسي رفيع المستوى؛ تمثل في رئيس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

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وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن آل ثاني غادر الدوحة متوجهاً للسعودية لترؤس وفد قطر.

وأضافت الوكالة أن آل ثاني سيترأس وفد قطر في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة.

كما سيرأس وفد بلاده في الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامية، التي ستعقد بمكة المكرمة، غداً الجمعة.

وبمشاركة رئيس الوزراء القطري في القمم الثلاث يصبح المسؤول القطري الأرفع الذي يزور السعودية بعد الأزمة الخليجية وحصار قطر، في يونيو 2017.

ويأتي انعقاد القمم في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أزمة بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط.