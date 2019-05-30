"مودي" يؤدي اليمين رئيسا لوزراء الهند لولاية ثانية

أدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، اليمين في مستهل ولايته الثانية التي يتوقع أن يترأس فيها حكومة قومية هندوسية.

وبات مودي أول رئيس وزراء هندي يؤدي اليمين في القصر الرئاسي، أمام نحو ثمانية آلاف شخص، بينهم قادة من دول جنوب آسيا وشخصيات سياسية محلية.

وكان حزب مودي بهاراتيا جاناتا، حقق غالبية كبرى عبر فوزه بـ303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعداً، موجها ضربة قوية لمنافسه الرئيسي حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعدا فقط.

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والخميس الماضي، أعلن ناريندرا مودي، الفوز في الانتخابات التشريعية بالبلاد، واعدا بمستقبل "يشمل الجميع" فيما يتجه حزبه لتحقيق فوز كاسح ليقضي مرة أخرى على آمال عائلة غاندي بالعودة إلى الحكم.

وأظهرت أرقام اللجنة الانتخابية فوز حزب الشعب الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) بغالبية كبيرة بحصوله على 300 مقعد في البرلمان المكون من 543 مقعدا.





في المقابل، بينت الأرقام أن حزب المؤتمر، أكبر الأحزاب المنافسة لبهارتيا جاناتا، وزعيمه راهول غاندي وريث عائلة نهرو غاندي وحفيد ونجل ثلاثة رؤساء وزراء، يواجه هزيمة مذلة مع احتمال خسارته المقعد الذي طالما شغلته لأجيال هذه العائلة السياسية النافذة ذات مرة.

وتواصلت الانتخابات لمدة ستة أيام في هذه الدولة الشاسعة الممتدة من الهيملايا إلى المناطق المدارية وتضم مدنا كبرى ومناطق صحراوية وأدغالا.